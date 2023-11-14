الإمارات: نتضامن مع العاملين بالمجال الإنساني في غزة

نيويورك (الاتحاد)

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع العاملين بالمجال الإنساني في قطاع غزة والذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة المدنيين، معبرةً عن إدانتها وحزنها لاستهدافهم.

وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأم المتحدة في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: «إننا نشعر بالغضب والحزن على فقدان زملائنا في الأونروا في قطاع غزة، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقة تاريخية طويلة مع الأونروا، إننا نتضامن مع العاملين في المجال الإنساني، الذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة الفلسطينيين في غزة، وندين بشكل لا لبس فيه الهجمات عليهم».

وأضافت: «لم يحدث من قبل أن فقد هذا العدد الكبير من الأشخاص أرواحهم أثناء خدمة الأمم المتحدة في مثل هذا الوقت القصير».

وشاركت البعثة الدائمة للدولة منشوراً عبر منصة «إكس» لأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يظهر وقوف موظفي الأمم المتحدة دقيقة صمت حداداً على أرواح موظفي المنظمة التي قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأمس الأول، نُكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء العالم ووقف الموظفون دقيقة صمت حداداً على أرواح أكثر من 100 من زملائهم، قضوا في قطاع غزة.

وهذه أعلى حصيلة قتلى لأفراد طواقم إنسانية للأمم المتحدة يقتلون في نزاع خلال هذا الوقت القصير، كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة نشرها على منصة «إكس».

وقال: «لن يتم نسيانهم أبداً».

وفي جنيف، ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد نيويورك، نُكست الأعلام، ولم ترفع المنظمة أياً من أعلام الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 193، على طول الطريق الرئيسي أمام المبنى الضخم.

كذلك نُكس علم المنظمة باللونين الأزرق والأبيض في بانكوك وطوكيو وبكين.

ونظمت وقفات في كاتماندو وكابول، حيث كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا في مقدم حوالي 250 شخصاً وقفوا دقيقة صمت.

وفي رفح علق مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة توم وايت، في بيان، بأن «موظفي الأونروا في غزة يقدّرون تنكيس الأعلام حول العالم».

وأضاف «لكن في غزة، علينا إبقاء علم الأمم المتحدة يرفرف عالياً كمؤشر إلى أننا ما زلنا واقفين ونخدم شعب غزة».

وفي سياق آخر، أدانت دولة الإمارات خلال مؤتمر «إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط»، التصريحات الخطيرة التي أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي بشأن استخدام السلاح النووي ضد غزة، مشددةً على ضرورة العمل الجاد وتبادل الآراء حول سبل إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأكدت الإمارات ضرورة الاستفادة من إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كأحد المعايير الأساسية لمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. كما دعت إلى وضع تدابير تحقُق قوية ومعترف بها دولياً لضمان امتثال الدول لالتزاماتها النووية.