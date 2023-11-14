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مقتل 33 مدنياً و6 إرهابيين بهجوم مسلح في الكونغو الديمقراطية

جنود من جيش الكونغو الديمقراطية (أرشيفية)
15 نوفمبر 2023 01:03

كينشاسا (وكالات)

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أعلنت سلطات الكونغو مقتل 33 شخصاً و6 إرهابيين في هجوم مسلح على قرية بمنطقة «بيني» شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال أحد قادة المجتمع المدني الموالي للحكومة موريس مابيلي مسيدي «إن ما يسمى مجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي هاجمت إحدى القرى في منطقة بيني وقيدت القرويين وقتلتهم بالمناجل وأسلحة أخرى». وبين المسؤول المحلي أن الهجوم أسفر عن مقتل 33 شخصاً على الأقل بينهم طفلان وضابط بينما غرق عدد آخر من سكان القرية لدى محاولتهم عبور نهر «لاميا» إلى أوغندا وما زال عدد كبير في عداد المفقودين.
 وأشار جيش الكونغو إلى أنه تمكن من قتل 6 إرهابيين من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن العملية.
وأمس الأول، أسفر هجوم شنته «القوات الديمقراطية المتحالفة» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عن مقتل 11 مدنياً على الأقل، وفقاً للجيش.

الكونغو الديمقراطية
هجوم إرهابي
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