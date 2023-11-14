ارتفاع حاد في عدد ضحايا الألغام المضادة للأفراد بالعالم

جنيف (وكالات)

ارتفع عدد ضحايا الألغام المضادة للأفراد بنسبة تزيد على 50 % في العام الماضي، ويعود ذلك بشكل خاص إلى استخدامها في بورما وفي أعقاب الأزمة الأوكرانية، وفق ما ذكر أمس، مرصد الألغام الأرضية في تقريره السنوي.

وأشار التقرير الذي يعد بمثابة الأساس للعمل المنتظم للدول الـ 164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، إلى أنه قُتل أو أُصيب 4710 أشخاص بسبب الألغام والمخلفات المتفجرة للحرب في 49 دولة وإقليمين آخرين العام الماضي، مقابل 5544 في عام 2021، بحسب التقرير.

لكن مارك هيزناي، وهو أحد معدي التقرير، أشار في مؤتمر صحفي إلى «ثغرات كبيرة» شابت جمع البيانات المتعلقة بأفغانستان.

وأوضح لوران بيرسي، وهو خبير آخر شارك في التقرير، أن عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أُصيبوا بسبب الألغام ارتفع بما يزيد على 50% بقليل، أي من 414 في عام 2021 إلى 628 في عام 2022.

وأضاف أن «هذه الزيادة في عدد ضحايا الألغام المضادة للأفراد ترجع بشكل رئيسي إلى استخدام الألغام في بورما».

ولم يتم بعد تصنيف البيانات الخاصة بأوكرانيا بما يكفي لتمييز ضحايا الألغام الأرضية عن الذخائر الأخرى بسبب الوضع المعقد للنزاع الدائر، ولكن الخبير أكد تسجيل «زيادة هائلة في عدد الضحايا».

والألغام المضادة للأفراد هي أجهزة متفجرة تستمر في قتل وتشويه الناس حتى بعد انتهاء النزاعات بفترة طويلة، وهي تُفعل عندما يقترب منها شخص أو عند ملامستها.

وتنتشر الألغام المضادة للأفراد في 60 دولة ومنطقة، من ضمنها 33 دولة تعهدت بإزالتها، بحسب التقرير.

وللعام الثالث على التوالي، سجلت سوريا، وهي ليست من الدول الموقعة على معاهدة الحظر، أكبر عدد من الضحايا الجدد (834) للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

وتليها أوكرانيا، مع 608 ضحايا جدد، ثم اليمن وبورما، مع أكثر من 500 ضحية جديدة في عام 2022.

والدول ليست الوحيدة التي تستخدم هذا السلاح الفتاك، فقد استخدمت مجموعات مسلحة غير حكومية الألغام المضادة للأفراد في عدة دول على الأقل خلال الفترة المذكورة، في كولومبيا والهند وبورما وتايلاند، بحسب المرصد.