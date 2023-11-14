إحباط تحركات «حوثية» غربي تعز

عدن (الاتحاد)

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، أمس، محاولات مسلحين حوثيين استحداث مواقع غربي تعز.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة: «إن وحدات الاستطلاع في محور البرح رصدت تحركات لجماعة الحوثي ومحاولات استحداث مواقع في تباب مرتفعة قريبة من خطوط التماس بقطاع الكدحة وتم التعامل معها بحزم». وأضاف أن «الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط النار حققت إصابات مباشرة أجبرت عناصر الجماعة على الفرار»، مؤكداً أن كل تحركات الحوثيين على طول خطوط التماس مرصودة بدقة.

وفي سياق آخر، تمكَّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، من انتزاع 637 لغماً في مختلف المحافظات زرعتها جماعة الحوثي. وأوضح المركز، في بيان صحفي، أن الألغام المنزوعة تنوعت ما بين لغمين مضادين للأفراد، و117 لغماً مضاداً للدبابات، و518 ذخائر غير منفجرة، ليبلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن 421 ألفاً و469 لغماً زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.