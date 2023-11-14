الأمم المتحدة تطالب بحماية المدنيين في السودان

الخرطوم (الاتحاد)

طالب منسّق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتّحدة مارتن جريفيث، بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في السودان بدون عوائق، ولا سيّما لمنع تفشّي وباء «الكوليرا»، فيما ندد بـ«أعمال العنف الشديدة» ضدّ المدنيين.

وقال جريفيث خلال «المنتدى الإنساني حول السودان»، إنّه «بعد ما يقرب من 7 أشهر على اندلاع الأزمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، فإنّ ما يقرب من 25 مليون شخص في السودان يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية».

وأضاف: «ما نحتاج إليه بشدّة هو الوصول الآمن وبدون عوائق، حتى نتمكّن من الوصول إلى جميع الأشخاص المحتاجين»، مشدداً على أنّ «الوصول يمثّل مشكلة خطيرة».

وأوضح جريفيث أنه منذ منتصف أبريل الماضي، تمكنت الأمم المتحدة من إمداد 4.1 مليون شخص فقط بالمساعدات المنقذة للحياة، أي أقلّ من ربع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدتنا.

وكان طرفا النزاع تعهّدا الأسبوع الماضي عقب محادثات في السعودية بـ«تحسين وصول المساعدات الإنسانية»، وكلّفا الأمم المتحدة بإنشاء هذا المنتدى لتسهيل تنفيذ هذه الالتزامات. وشدّد المسؤول الأممي في كلمته على أنّ «النساء والفتيات يحملن عبئاً ثقيلاً بشكل خاص، إذ يواجهن مخاطر مروّعة على سلامتهنّ، بما في ذلك الاغتصاب والاختطاف».

وأضاف: «يعتقد أنّ أكثر من 10 آلاف سوداني لقوا مصرعهم منذ منتصف أبريل حين اندلعت الأزمة»، وطالب بتسهيل وصول المساعدات لبعض المناطق المتضرّرة، وكذلك من وباء الكوليرا، خصوصاً في ولايتيْ الخرطوم وجنوب كردفان، داعياً إلى سرعة حلّ هذه الأزمة «قبل أن يخرج الوباء عن نطاق السيطرة».

وقال جريفيث: «بالإضافة إلى إمكانية الوصول، يجب اتّخاذ تدابير ملموسة لتنفيذ الالتزامات والتعهّدات المتعلقة بحماية المدنيين، لقد روّعتني التقارير الرهيبة عن العنف الشديد ضد المدنيّين، بما في ذلك هجمات على أساس العرق وعنف جنسي، هذا الأمر يجب أن يتوقف على الفور».

والأسبوع الماضي، قالت منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، إنّ العنف في السودان يكاد يقترب من «الشرّ المطلق».