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تواصل العمليات لإنقاذ عمال محاصرين في نفق منهار بالهند

تواصل العمليات لإنقاذ عمال محاصرين في نفق منهار بالهند
15 نوفمبر 2023 10:29

قال مسؤولون إن فرق الإنقاذ لم تتمكن اليوم الأربعاء من الوصول إلى 40 عاملا محاصرين في نفق منهار على طريق سريع في الهند إذ تعوق الصخور الضخمة جهود فتح ممر لإخراجهم.

وأوضح مسؤول مشارك في عمليات الإنقاذ أن ثلاثة أيام مرت منذ انهيار النفق لكن العمال ما زالوا بخير وبصحة جيدة.
ويحصل الرجال المحاصرون على الطعام والماء والأكسجين عبر أنبوب منذ صباح الأحد بعد انهيار النفق في الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش).

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وقال جي.إس نافين مفوض جهود الإغاثة في ولاية أوتار براديش "يتم جلب آلة ثقيلة من نيودلهي لإدخال أنبوب لإخراجهم إذ تسد الصخور ​​الأنبوب الحالي".

وكان هناك نحو 50 إلى 60 رجلا يعملون في النوبة الليلية في النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر ويجري حفره في ولاية أوتار كاند المجاورة على طريق سريع.
وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء أن الأشخاص الذين كانوا بالقرب من مخرج النفق تمكنوا من الخروج بينما حوصر الأربعون الذين كانوا في الداخل.

المصدر: وكالات
الطرق
الهند
نفق
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