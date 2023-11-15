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مقتل العشرات في حادث سير بالهند

أرشيفية
15 نوفمبر 2023 19:15

قالت الشرطة الهندية إن 37 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم في الشطر الهندي من اقليم كشمير، الأربعاء، عندما انحرفت حافلة كانت تقلهم عن طريق جبلي وسقطت في واد.
ووقع الحادث بالقرب من بلدة دودا، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرق سريناغار، عاصمة الاقليم.

وتخشى الشرطة ارتفاع حصيلة القتلى، لأن ما لا يقل عن 18 جريحاً تم نقلهم إلى المستشفى، بحسب السلطات.

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على وسائل التواصل الاجتماعي، الحادث بأنه "مفجع"، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا.

من جهته، أعلن وزير الداخلية أميت شاه على منصة اكس أن "الإدارة المحلية تقوم بعمليات الإنقاذ" في مكان الحادث.
وحوادث السير شائعة على شبكة الطرق الواسعة في الهند، والتي تعاني من سوء الصيانة وتشتهر بخطورتها.

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المصدر: وكالات
كشمير
حادث سير
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