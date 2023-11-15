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«الرئاسي اليمني» يؤكد الانفتاح على كافة مبادرات وقف الحرب

«الرئاسي اليمني» يؤكد الانفتاح على كافة مبادرات وقف الحرب
16 نوفمبر 2023 01:30

عدن (الاتحاد)

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أمس، انفتاح المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية على كافة المبادرات الهادفة لوقف الحرب وإحياء مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً. 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ» أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي بالإضافة إلى أعضاء المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي وطارق صالح وعثمان مجلي للمبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينج والسفير الأميركي لدى اليمن ستيفين فاجن لبحث مستجدات الوضع اليمني والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية أممية. 
وأشار العليمي إلى «التعنت المستمر من قبل جماعة الحوثي إزاء جهود السلام واستمرارها في رفض تجديد الهدنة وتخفيف معاناة الشعب اليمني وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتصعيدها الحربي على مختلف الجبهات». 
وجدد التأكيد على التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل في اليمن ودعم جهود السعودية والوسيطين الأميركي والأممي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعها الانقلاب الحوثي.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
الأزمة اليمنية
رشاد العليمي
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