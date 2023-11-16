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وزير الخارجية البريطاني يلتقي زيلينسكي

وزير الخارجية البريطاني يلتقي زيلينسكي
16 نوفمبر 2023 13:23

التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات في مجال الدفاع خلال زيارة لأوكرانيا لم يعلن عنها مسبقا، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية الخميس.
وقال زيلينسكي في بيان على الشبكات الاجتماعية مرفق بصور تظهره مع كامرون "أسلحة لجبهات القتال وتعزيز منظومات الدفاع الجوي وحماية شعبنا والبنى التحتية الحيوية. أنا ممتن للمملكة المتحدة على دعمها".

وقال كامرون خلال اجتماع مع زيلينسكي "سنواصل تقديم الدعم المعنوي والدبلوماسي والاقتصادي، لكن قبل كل شيء، الدعم العسكري الذي تحتاجون إليه (...) مهما طال الوقت".
وأضاف "أردت أن تكون هذه زيارتي الأولى. أنا أحترم قوة الشعب الأوكراني وتصميمه".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن كامرون حضر محادثات بشأن قضايا تتعلق بالتسلح وإنتاج الأسلحة والأمن البحري في البحر الأسود.

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