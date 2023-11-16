وزير الاقتصاد يعلن إطلاق النسخة الثالثة لقمة "إنفستوبيا" فبراير المقبل

أعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا للاستثمار، عن تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من قمة "إنفستوبيا" والتي ستعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 28 حتى 29 فبراير عام 2024، تحت عنوان "الحدود الاقتصادية الناشئة .. الاستثمار في قطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الجديد"، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تم تنظيمه اليوم، بحضور شركاء إنفستوبيا، وأكثر من 75 مسؤولاً ومديراً تنفيذياً ومستثمراً بالقطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وشهد المؤتمر توقيع 8 مذكرات تفاهم بين "إنفستوبيا" وأبرز شركائها للنسخة الثالثة وفي مقدمتهم الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة (GCAA)، والمنتدى العالمي البارز لريادة الأعمال والاستثمار "سولت" SALT، وEFG Consulting، وبنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered، واتحاد الصناعات الهندية CII، وسيتي بنك، وذلك بهدف التعاون في تنظيم النسخة الثالثة لقمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا 2024".

وقال معالي عبدالله بن طوق: مثلت قمة "إنفستوبيا" أحد أهم مشاريع دولة الإمارات للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، وتحفيز الاستثمار في قطاعات اقتصاد المستقبل، حيث نجحت القمة في تقديم نموذج فريد ومبتكر للفعاليات الاستثمارية العالمية، وبناء الشراكات مع المؤسسات والشركات العالمية، وستواصل "إنفستوبيا" من خلال حواراتها وفعاليتها العالمية المتميزة القادمة دورها الحيوي كلاعب مؤثر على الساحة الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتوليد الفرص في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الربط بين مجتمعات الأعمال العالمية ودولة الإمارات باعتبارها أحد المراكز الاستثمارية والتجارية الأسرع نمواً للعديد من الأسواق في العالم.

وخلال استعراض معالي بن طوق النسخة الجديدة لـ "إنفستوبيا 2024"، أوضح أنها تركز على 3 محاور رئيسية وهي، "حوارات إنفستوبيا العالمية" و"مجتمعات إنفستوبيا الاستثمارية" و"إنفستوبيا ماركت بليس"، حيث يتضمن المحور الأول تنظيم الجلسات الحوارية والفعاليات بمشاركة قادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، للنقاش والتباحث حول الموضوعات الرئيسية التي تشكل النظام البيئي العالمي للاستثمار، ومنها استراتيجيات صفقات رأس المال المخاطر، وتوفير فرص العمل، وممكنات النمو لاقتصاد منخفض الكربون، والجيل الجديد للاستثمار، وكذلك فرص التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التقنيات المتقدمة لقطاع الطيران، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الحديثة المستخدمة في سلاسل الإمداد والتوريد.

وقال معاليه: يسهم المحور الثاني لإنفستوبيا في تعزيز التواصل المستمر بين المستثمرين وأصحاب القرار في الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم وفي قطاعات اقتصادية محددة، في حين يركز المحور الثالث على تعزيز الاستفادة من منصة "إنفستوبيا ماركت بليس"، التي تربط رؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم، وتوفر أكبر قاعدة بيانات لفرص الاستثمار.

وأضاف معاليه: ستشهد القمة الجديدة لـ "إنفستوبيا" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مجموعة من الفعاليات والأنشطة والتي تتضمن إقامة سلسلة من الجلسات الحوارية، واجتماعات مائدة مستديرة مغلقة على المستوى الحكومي، حول فرص الاستثمار بالسوق الإماراتي وكذلك السوقين الإقليمي والعالمي، وتسليط الضوء على التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية والتي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد الأخضر والمستدام وانعكاساتها على أولويات الاستثمار في قطاعات حيوية منها مجالات تكنولوجيا الغذاء والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية.

واستعرض معاليه، خلال المؤتمر الصحفي، أبرز المنجزات والنتائج التي حققتها "إنفستوبيا" وذلك منذ انطلاقها في عام 2021، ومنها إقامة 8 جولات من الحوارات والنقاشات العالمية في أسواق استراتيجية بارزة شملت نيويورك وجنيف ونيودلهي ومومباي والقاهرة والرباط وهافانا وميلانو، وتوقيع 10 شراكات مع مؤسسات وشركات عالمية، كما نجحت إنفستوبيا في زيادة عدد المشاركين في فعالياتها من 800 شخص من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال في عام 2022 إلى 800 شخصاً في عام 2023، والوصول إلى أكثر من 350 مديراً تنفيذياً ومسؤولاً في عام 2023 مقارنةً بـ 200 مدير تنفيذي في عام 2022، وزيادة عدد الدول المشاركة من 45 دولة في عام 2022 إلى 58 دولة في عام 2023، و150 متحدثاً، وهو ما يعكس التنامي المستمر لإنفستوبيا في الربط بين دولة الإمارات ومجتمعات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وخلق الفرص الاقتصادية الجديدة التي تعزز من النمو الاقتصادي العالمي.

كما سلط المؤتمر الضوء على الحوارات العالمية التي ستنظمها "إنفستوبيا" بالتعاون مع شركائها على مدار السنة ومن أبرزها "إنفستوبيا الإمارات-الهند" في دبي، وإقامة فعالية "إنفستوبيا لندن" في مدينة لندن، وكذلك تنظيم فعالية "إنفستوبيا أوروبا" والتي ستقام في عاصمة التجارة الإيطالية ميلانو.



