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سائقو القطارات في بريطانيا يضربون مجدداً

سائقو القطارات في بريطانيا يضربون مجدداً
16 نوفمبر 2023 16:49

 من المقرر أن يضرب سائقو القطارات البريطانيون مجددا الشهر المقبل في إطار نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن الأجور وأوضاع العمل. وقالت نقابة "أسليف" في بيان إن أعضاءها سوف يضربون في خطوط مختلفة على أساس تناوبي في أوائل ديسمبر، وسوف يرفضون ساعات العمل الإضافية للتسعة أيام الأولى من الشهر.. ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان فأن أعضاء النقابة صوتوا "بأغلبية ساحقة" لتوسيع الإضراب، وأن "التداعيات التي ستقع على صناعة السكة الحديد سوف تكون أكبر".

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وكانت نقابة أسليف قد نظمت إضرابات منتظمة فيما تكافح من أجل زيادة أكبر في الأجور بعد ارتفاع التضخم في وقت سابق من العام الجاري. وفي الأسبوع الماضي، قالت نقابة أخرى تسمى "أر إم تي" التي تمثل موظفي السكة الحديد، إنها لن تضرب في الفترة السابقة على عيد الميلاد.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
إضراب
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