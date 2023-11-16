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زيلينسكي يدلي بتصريحات بشأن الوضع في البحر الأسود

سفينة شحن محملة بالقمح تبحر من أوكرانيا
16 نوفمبر 2023 19:01

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن الوضع في مياه البحر الأسود.
وكتب زيلينسكي على تطبيق «تلغرام»، «لأول مرة في العالم، بدأ أسطول من الزوارق المسيرة العمل في البحر الأسود -أسطول أوكراني».
وقال «تمكنا من انتزاع زمام المبادرة في البحر الأسود».
وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا غيرت ميزان القوى الذي ساد منذ بدء الأزمة الحالية. وشكر تركيا وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا، وهي دول تطل على البحر الأسود، على دعم كييف.
وقال زيلينسكي، خلال اجتماع لممثلي دول منطقة البحر الأسود «تمكنا من إظهار أن التعاون بين دول منطقة البحر الأسود، مع دعم الشركاء، يمكن أن يعيد الاستقرار إلى سوق الغذاء العالمية».
وانسحبت موسكو من مبادرة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود توسطت فيها الأمم المتحدة وسمحت بالمرور الآمن لصادرات الحبوب من أوكرانيا. وبعد انسحاب موسكو، أنشأت أوكرانيا ممرا بديلا للتصدير في أغسطس الماضي إذ تعد واحدة من كبار مصدري ومزارعي الحبوب في العالم.
وقال زيلينسكي، في السابق، إن أوكرانيا تمكنت من تصدير شحنات تزن أربعة ملايين طن عبر هذا الممر الجديد.

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المصدر: وكالات
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