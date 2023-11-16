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برلمان تركيا يتخذ قراراً بشأن طلب السويد الانضمام للناتو

شعار حلف الناتو
16 نوفمبر 2023 23:55

أرجأت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، اليوم الخميس، التصويت على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال فؤاد أقطاي رئيس اللجنة إنها ستجري مزيداً من المحادثات وقد تعيد مشروع القانون إلى جدول أعمالها الأسبوع المقبل، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً واضحاً.
وأضاف أقطاي، للصحفيين بعد ساعات من النقاش "لكي يوافق جميع نوابنا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، يجب أن يكونوا مقتنعين تماما. سنناقش كل ذلك في اجتماع لجنتنا" المقبل.
وبوسع اللجنة إقرار مشروعات القوانين بأغلبية بسيطة. وأوضح أقطاي أن اللجنة قد تدعو السفير السويدي لتقديم إفادات أمام النواب إذا لزم الأمر وإذا سمحت لوائح البرلمان بذلك.
وللتصديق عليه، يحتاج مشروع القانون إلى موافقة اللجنة قبل طرحه للتصويت في البرلمان بكامل هيئته، وهو ما قد يحدث بعد أيام أو أسابيع. وبعد ذلك سيوقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليصبح قانونا لإتمام العملية.
وطلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو من العام الماضي.
وحصلت فنلندا على العضوية. لكن السويد ما تزال بحاجة إلى موافقة تركيا والمجر.

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المصدر: وكالات
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