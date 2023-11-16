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مقتل 7 مسلحين بعملية عسكرية في شمال باكستان

أرشيفية
17 نوفمبر 2023 01:43

إسلام أباد (وكالات)

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أعلن الجيش الباكستاني أمس، أنه قتل 7 مسحلين على الأقل في عملية نفذها بولاية خيبر بختونخوا شمال باكستان المحاذية لأفغانستان. 
وقالت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني في بيان لها إن معلومات استخباراتية قادت إلى هؤلاء المسلحين حيث وقع تبادل كثيف لإطلاق النار وجرى قتل 7 من هؤلاء المسلحين. وأضاف البيان أنه «جرى أيضاً الاستيلاء على أسلحة وذخائر من المسلحين الضالعين بشكل نشط في العديد من الأنشطة الإرهابية بما في ذلك عمليات القتل التي استهدفت رجال الشرطة مؤخراً في تانك والمناطق المحيطة بها». 
وتأتي هذه العمليات مع تصاعد هجمات المسلحين في جميع أنحاء باكستان.

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الجيش الباكستاني
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