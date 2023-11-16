السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بايدن وشي يعيدان إطلاق الحوار بين بلديهما

جانب من لقاء بايدن مع نظيره الصيني (أ ف ب)
17 نوفمبر 2023 01:44

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
قمة بين بايدن وشي في كاليفورنيا اليوم
الدولار يتراجع بعد إشارات على تباطؤ التضخم الأميركي

عقد الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ قمّة أعادت إطلاق الحوار بين البلدين.
وأعلن بايدن أن مباحثاته مع نظيره الصيني خلال القمة التي عقداها في مدينة سان فرانسيسكو كانت «من أكثر المناقشات البناءة والمثمرة» بينهما. وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، عقب القمة التي كانت أول لقاء مباشر بينهما منذ الاجتماع الذي عقداه قبل عام في مدينة بالي الإندونيسية أن «مباحثاتنا الصريحة أفضت إلى إحراز بعض التقدم المهم بما في ذلك الاتفاق على ثلاثة محاور رئيسة يتعلق أولها بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات بعد سنوات من التوقف، وثانيها خاص باستئناف الاتصالات العسكرية المباشرة بين الجانبين، فيما يتعلق ثالثها بالذكاء الاصطناعي». 
وجدد بايدن تأكيده أن «بلاده ستواصل التنافس بقوة مع الصين لكنهما سيديران هذه المنافسة بمسؤولية حتى لا يتحول الأمر إلى صراع أو صراع عرضي». 
وأشار بايدن إلى أنه تبادل مع شي وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك روسيا والصراع في غزة. 
وجدد بايدن التأكيد على اعتراض واشنطن على «ممارسات بكين الاقتصادية غير السوقية التي تضر الشركات والعمال الأميركيين»، متعهداً بمواصلة معالجتها. 
ورحب بالخطوات الإيجابية التي تم اتخذها في هذه القمة، قائلاً إنه «في الأشهر المقبلة سنواصل الحفاظ على دبلوماسية رفيعة المستوى ومتابعتها في كلا الاتجاهين لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بما في ذلك بيني وبين الرئيس شي». 
بدوره، قال الرئيس الصيني، إن باب العلاقات الأميركية الصينية لا يمكن إغلاقه، مشدداً على أن الصين لا تنوي تحدي الولايات المتحدة، أو السعي للهيمنة، فيما وصف وزير الخارجية الصيني وانج يي القمة التي عقدها شي مع نظيره الأميركي بأنها «علامة فارقة» في تاريخ العلاقات الصينية الأميركية.
وتأتي هذه القمة بين بايدن ونظيره الصيني والتي استمرت 4 ساعات وفقاً لشبكة «سي إن بي سي» على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي تعقد في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الواقعة على ساحل المحيط الهادئ. 
وتعد هذه أول زيارة للرئيس الصيني للولايات المتحدة منذ 6 سنوات وتأتي بعد زيارة قام بها وزير خارجية بلاده إلى واشنطن الشهر الماضي التقى خلالها نظيره الأميركي والرئيس بايدن ومسؤولين أميركيين كباراً بينهم مستشار الأمن القومي.

جو بايدن
شي جين بينغ
الرئيس الصيني
الولايات المتحدة الأميركية
أميركا والصين
آخر الأخبار
من فعاليات انطلاق مهرجان الشيخ زايد
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات مهرجان الشيخ زايد
اليوم 23:55
ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
السودان يبلغ الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن بعثتها في الخرطوم
اليوم 23:24
الشرطة البريطانية تفتش مسرح الجريمة
الترفيه
اتهام طفلين بقتل شاب في بريطانيا
اليوم 23:07
أطفال سودانيون في طابور للحصول على الغذاء
الأخبار العالمية
تحذير من تأثر مئات آلاف الأطفال السودانيين اللاجئين
اليوم 23:00
أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
الأخبار العالمية
أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
اليوم 22:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©