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وصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر عبر معبر رفح

فلسطينيون حاملون جنسيات مزدوجة ينتظرون الخروج من معبر رفح (أ ف ب)
17 نوفمبر 2023 01:43

رفح (الاتحاد)

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أفادت وسائل إعلام مصرية، أمس، بوصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر عبر معبر رفح، من قطاع غزة، مشيرةً إلى وصول 8 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح.
ووصل الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله كحيل الذي كان يواجه خطر الموت في غزة إلى معبر رفح، أمس، وسط توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية. 
ولفتت إلى أن الجهود المصرية نجحت في الوصول إلى الطفل الذي وجه رسالة إلى الرئيس المصري لتقديم العلاج له، مشيرة إلى أن الطفل وجه في البداية رسالة استغاثة قائلاً «احكوا مع المصريين يطيبولي رجلي».
كما أفادت مصادر مطلعة بأن هناك اتصالات مصرية لنقل عدد من الأطفال الخدج بشكل عاجل من شمال القطاع إلى مصر حفاظاً على أرواحهم. 
وأضافت المصادر أن مصر تواصل تحركاتها مع كافة الأطراف المعنية لسرعة إنهاء صفقة للإفراج عن المحتجزين والأسرى.

مصر
معبر رفح الحدودي
معبر رفح
غزة
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قطاع غزة
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