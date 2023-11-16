العراق.. السوداني يلتقي الحلبوسي ويؤكد أهمية الحوار بين مختلف القوى

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال لقائه رئيس مجلس النواب المنتهية عضويته محمد الحلبوسي، أهمية «التواصل والحوار» بين جميع القوى السياسية، فيما اعتبر الحلبوسي أن المحكمة الاتحادية ««خالفت الدستور» بإبعاده عن منصبه.

يأتي اللقاء بعد تصاعد أزمة إنهاء المحكمة الاتحادية في العراق، عضوية رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، إذ أعلن «حزب تقدم» استقالة ممثليه في الحكومة ومقاطعة جلسات البرلمان اعتراضاً على القرار.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن «السوداني بحث مع الحلبوسي آخر التطورات السياسية، والعمل على إدامة الاستقرار السياسي».

وشدد رئيس الوزراء على «أهمية الركون إلى الحوار، وحلِّ جميع الإشكالات المستجدة من خلال التواصل بين القوى السياسية، التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية».

كما استقبل السوداني، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن علي المندلاوي، «لبحث آخر التطورات على الساحة السياسية، وسبل تعزيز التفاهمات الوطنية، بما يسهم في استدامة الاستقرار، وأهمية تكامل العمل التشريعي والتنفيذي، لدعم أهداف البرنامج الحكومي».

وأكد السوداني «أهمية التواصل والحوار بين جميع القوى السياسية، وحل جميع الإشكالات بما لا يتعارض مع القانون والدستور».