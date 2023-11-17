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عشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بكاسحة ثلوج في شيكاغو

عمال يفحصون الأضرار التي لحقت بالقطار
17 نوفمبر 2023 08:24

أصيب العشرات في شيكاغو بشمال الولايات المتحدة الخميس جراء اصطدام قطار ركاب بكاسحة ثلوج وفق السلطات المحلية. 
وأوقع الحادث 38 مصابا معظمهم ركاب حسبما ذكر مسؤولو الإطفاء في مؤتمر صحافي بعد ظهر الخميس.
وقال كيث غراي أحد مسؤولي الإنقاذ إن 23 جريحا نقلوا إلى مستشفيات بينما أصيب "اثنان أو ثلاثة" بجروح خطرة لكن حياتهم ليست في خطر. 
وقع الحادث نحو الساعة 10,30 صباحا بالتوقيت المحلي قرب محطة هوارد في شمال المدينة.
واصطدم القطار الذي كان يسير "بسرعة عادية" بكاسحة ثلوج كانت موجودة على المسار نفسه استنادا إلى العناصر المتوافرة لدى الإطفائيين. 

المصدر: وكالات
تساقط الثلوج
ثلوج
شيكاغو
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