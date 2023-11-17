روسيا تعلّق على قرار فنلندا بشأن الحدود بين البلدين

علقت موسكو، اليوم الجمعة، على قرار فنلندا إقامة حواجز عند معابر على حدودها مع روسيا.ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن فنلندا ترتكب «خطأ كبيراً» باختيارها المواجهة.

وتعتزم فنلندا إقامة حواجز عند أربعة معابر على حدودها مع روسيا اعتباراً من منتصف الليل، في مسعى لوقف ما تقول هلسنكي إنه زيادة لتدفق المهاجرين.

وتوترت العلاقات بين روسيا وفنلندا منذ انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت "تاس" عن بيسكوف قوله "لا يسع المرء إلا التعبير عن الأسف العميق من سلوك السلطات الفنلندية طريق تدمير العلاقات الثنائية".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن البلدين لطالما تمتعا بعلاقات تبادلية المنفعة والاحترام.

ونقلت "تاس" عن بيسكوف قوله أيضا "لم تهدد روسيا فنلندا قط في التاريخ الحديث، ولم يكن لدينا أي سبب لأي مواجهة. والآن، اختاروا هذا المسار. في نظرنا، هذا خطأ كبير".