تصادم قطاري ركاب  في ألمانيا

أصيب ستة أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم قطاري ركاب في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، وفقا لتقارير مبدئية للشرطة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن عدد المصابين مرشح للزيادة فيما يجمع عمال الإغاثة المزيد من المعلومات عن حادث الاصطدام.

وبحسب المتحدثة "احتك" قطار سريع بين المدن بقطار إقليمي عند تحويلة في محطة بلدة "رايشارتسهاوزن"، الواقعة بين مدينتي "ميونخ" و"إنجولشتات".

وأضافت أنه لم يتضح في البداية ما إذا كان قطار أو كلا القطارين خرجا عن مسارهما في الحادث.

وأغلق طريق السكك الحديدية أمام القطارات، وأرسلت أعداد كبيرة من الشرطة وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.