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السودان يبلغ الأمم المتحدة قراراً جديداً بشأن بعثتها في الخرطوم

ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
17 نوفمبر 2023 23:24

طالب السودان، الأمم المتحدة بإنهاء عمل بعثتها لدعم الانتقال (يونيتامس) فوراً في البلد، بحسب رسالة وزعتها الخرطوم على مجلس الأمن الدولي مساء الخميس.
في الرسالة الرسمية بالعربية المؤرخة 16 نوفمبر الجاري والمرفقة برسالة بالإنجليزية من سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، أبلغ وزير الخارجية علي الصادق علي، الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش «طلب حكومة السودان من الأمم المتحدة بالإنهاء الفوري لبعثة يونيتامس» التي توظف مئات المدنيين منذ عام 2020.
ووزعت الرسالة مساء الخميس على أعضاء مجلس الأمن أثناء اجتماعه لبحث التصعيد في السودان.
وفي نهاية الاجتماع، أعلن ممثل الخرطوم «قرار الحكومة السودانية، وهو إنهاء البعثة».
وبحسب الحارث إدريس الحارث، فإن البعثة «لم تعد تلبي احتياجات وأولويات» بلاده، مؤكداً في الآن نفسه أن الخرطوم «ستواصل العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة».
وجاء في رسالة وزير الخارجية أن «حكومة السودان ملتزمة بالانخراط البناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة حول صيغة جديدة مناسبة ومتفق عليها».

 

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المصدر: وكالات
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