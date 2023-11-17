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«مسيّرة مفخخة» تستهدف قاعدة لـ«التحالف الدولي» في كردستان العراق

أرشيفية
18 نوفمبر 2023 01:12

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن إقليم كردستان العراق أمس، إن مطار «حرير» شمال محافظة أربيل شمال العراق الذي يضم قاعدة للتحالف الدولي استهدف بطائرة مسيرة من دون ذكر الخسائر. 
وذكرت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بالإقليم في بيان أن طائرة «مسيّرة مفخخة» استهدفت مطار «حرير» في محافظة أربيل الذي يتم استخدامه قاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش». 
ويتعرض مطار «حرير» ومحيط مطار أربيل لهجمات مستمرة بطائرات مسيّرة منذ فترة. 
وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» كشفت أمس الأول، عن تعرض قواعدها العسكرية في العراق وسوريا لنحو 58 هجوماً منذ 17 أكتوبر الماضي. 
وفي سياق آخر، أعلن العراق، أمس، الإطاحة بمفرزة إرهابية من خلال نصب كمين محكم لها في قضاء «الطارمية» شمالي بغداد.
وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، أنه «حدثت اشتباكات مستمرة مع عصابات داعش الإرهابية في قضاء الطارمية». وأضاف البيان أنه «بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن المفرزة الإرهابية، قامت الأجهزة الأمنية بتحديد أماكن تواجد هذه العصابات وتم نصب كمين لهم من قبل قوات الأمن». 
وأكد البيان أن القوات العراقية تمكنت من قتل إرهابيين اثنين وإصابة الثالث خلال الاشتباكات.

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