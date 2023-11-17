الأردن: ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن غزة

عمّان (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2712 الذي يدعو إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري ودون شروط عن كل الرهائن.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان أمس، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الصفدي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وأضافت أن الصفدي أكد خلال الاتصال ضرورة تطبيق إسرائيل قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 الذي أقره المجلس يوم الأربعاء الماضي.

كما شدد على ضرورة وقف الحرب وما تسببه من قتل ودمار بشكل فوري، وحذر من تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية الكارثية.

ونقل البيان عن الوزير الأميركي قلق بلاده لإصابة 7 من طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة، مشدداً على أنه يجب توفير الحماية للطواقم الطبية وللمدنيين.

كما أكد بلينكن أهمية الدور الذي يقوم به الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

ووفق البيان، أكد بلينكن التزام بلاده بتحقيق السلام الدائم على أساس قيام الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.

وبحث الوزيران جهود إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى غزة بما فيها الوقود والمياه والغذاء والدواء وتمكين طواقم المنظمات الأممية في غزة.

وكان طاقم المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة تعرض لقصف إسرائيلي ما أدى إلى إصابة 7 أفراد من طاقمه.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل حول سبل إنهاء ما شدد الصفدي على أنها «حرب كارثية لن تحقق أمناً ولن تجلب سلاماً، وتدفع المنطقة كلها نحو هاوية الصراع، وتحمل خطراً حقيقياً للتوسع».