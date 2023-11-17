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النرويج توفر رحلة جوية من مصر إلى أوسلو لنقل رعاياها من غزة

فلسطينيون ينتظرون في معبر رفح تمهيداً لخروجهم من القطاع (أ ف ب)
18 نوفمبر 2023 01:12

أوسلو (وكالات) 

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أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أمس، أنها ستوفر رحلة جوية اليوم السبت من القاهرة إلى أوسلو لإعادة النرويجيين الذين غادروا قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية.
وذكرت شركة «نرويجان إير» للطيران في بيان منفصل أنها ستسير الرحلة.
وفي سياق متصل، وصلت إلى موسكو، مجموعة أخرى من الرعايا الروس الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، على متن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، حسبما أعلن المتحدث باسم الوزارة رومان أوخوتينكو، أمس. وقال أوخوتينكو للصحفيين: «هبطت لتوها طائرة من طراز إيل - 76 تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية في مطار دوموديدوفو بالعاصمة، وعلى متنها 120 روسياً تم إجلاؤهم من قطاع غزة». 
وكان برفقتهم أثناء الرحلة أطباء ومختصون في علم النفس من الوزارة، وفقاً لوكالة أنباء «تاس» الروسية. 
ونوه أوخوتينكو بأنه لا يوجد أي جرحى بين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة. 
وأضاف: «لحسن الحظ، لا يوجد أي جرحى، وجميع هؤلاء الأشخاص بصحة جيدة إلى حد ما».

النرويج
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