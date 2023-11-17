روسيا تعلن إرسال أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا

موسكو (وكالات)

أرسلت روسيا أولى شحنات الحبوب المجانية التي وعدت أفريقيا بها، حسبما أفاد وزير الزراعة دميتري باتروشيف أمس.

وقال الوزير في بيان «غادرت أول سفينتين الموانئ الروسية باتّجاه الصومال وبوركينا فاسو، نتوقع أن تصلا إلى هناك بين نهاية نوفمبر ومطلع ديسمبر». ونقلت وكالات أنباء روسية عنه قوله خلال منتدى إن كل سفينة تحمل 25 ألف طن من الحبوب.

وتعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو إرسال 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى 6 دول إفريقية.

جاء التعهّد بعد وقت قصير على انسحاب موسكو من اتفاق برعاية الأمم المتحدة كان ضمن المرور الآمن لصادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها الجنوبية المطلة على البحر الأسود. وتعد روسيا وأوكرانيا من بين أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للمنتجات الزراعية. وأكد باتروشيف أن شحنات أخرى مخصصة لجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا ومالي وزيمبابوي ستُرسل قبل نهاية العام.

وفي وقت سابق هذا العام، استضاف قمة رفيعة المستوى للقادة الأفارقة في سان بطرسبرغ تضمنت معارض لشركات روسية.