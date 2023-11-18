الأحد 19 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استئناف إنقاذ عمال محاصرين في نفق منهار بالهند

استئناف إنقاذ عمال محاصرين في نفق منهار بالهند
18 نوفمبر 2023 10:31

تنتظر فرق الإنقاذ، التي تحاول الوصول إلى العمال المحاصرين منذ أسبوع في نفق منهار على طريق سريع بالهند، وصول آلة حفر ثانية اليوم السبت لاستئناف العمليات بعد أن واجهوا مشكلة حالت دون اتمام عملهم.
وأجرى مكتب إدارة الكوارث تعديلا لعدد الأشخاص المحاصرين منذ صباح الأحد الماضي في النفق بولاية أوتاراخاند من 40 إلى 41. وتقول السلطات إنهم جميعا بخير.
وتعطلت آلة الحفر بسبب الصخور الضخمة أمس الجمعة. وقال مسؤول إدارة الكوارث بالمنطقة إن من المتوقع وصول آلة جديدة تم نقلها جوا من إندور في ولاية ماديا براديش بوسط الهند إلى موقع الحادث.
ويحصل الرجال المحاصرون على الطعام والماء والأكسجين عبر أنبوب منذ وقوع الانهيار.
ولم تذكر السلطات سبب انهيار النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر لكن المنطقة معرضة للانهيارات الأرضية والزلازل والفيضانات.
وواجه المشروع انتقادات من خبراء البيئة وتوقفت بعض الأعمال بعد أن تضررت مئات المنازل بسبب الهبوط على طول الطرق.

أخبار ذات صلة
الهند وأستراليا تبحثان تعزيز علاقاتهما الدفاعية
حادث جديد يعلّق عملية إنقاذ عمال عالقين داخل نفق في الهند
المصدر: رويترز
الهند
آخر الأخبار
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
الأخبار العالمية
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
اليوم 01:17
فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: عشرات آلاف المصابين بالتهابات رئوية وهضمية في غزة
اليوم 01:17
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
الأخبار العالمية
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
اليوم 01:17
شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عقب المرور من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة
اليوم 01:17
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
الأخبار العالمية
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©