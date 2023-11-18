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إصابة 38 شخصا جراء حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية

إصابة 38 شخصا جراء حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية
18 نوفمبر 2023 11:02

أصيب 38 شخصا اليوم السبت في حريق بمستشفى في جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الحريق اندلع صباح اليوم السبت في الساعة الثامنة وعشر دقائق بالتوقيت المحلي (2310 بتوقيت جرينتش من مساء الجمعة)، في مستشفى يتألف من ستة طوابق في مدينة جومي، على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة سول.

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وأوضحت أن 38 شخصا من بين 91 تم إجلاؤهم، ومن بينهم مرضى، تعرضوا لإصابات طفيفة مثل استنشاق الدخان. ويعتقد أن الحريق بدأ خارج الطابق الأول للمستشفى ثم امتد بطول الجدار الخارجي. وتجرى الشرطة وإدارة الإطفاء تحقيقا لتحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق.

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
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