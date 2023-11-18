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حادث جديد يعلّق عملية إنقاذ عمال عالقين داخل نفق في الهند

عملية إنقاذ عمال عالقين داخل نفق في الهند
18 نوفمبر 2023 17:58

علّقت الهند، اليوم السبت، عملية إنقاذ 41 عاملًا عالقين منذ أسبوع تقريبًا في نفق قيد الإنشاء في إجراء احترازي بعد انهيارات جديدة، على ما أفادت الشركة المسؤولة عن مشروع النفق. كانت الشركة قد تحدثت في وقت سابق عن أن 40 عاملًا عالقون في النفق، لكن أبيشيك روهيلا المسؤول الإداري في إقليم "أوتاركاشي" أعلن، اليوم السبت، أنهم في الحقيقة 41 عاملًا.
حدث تشقق كبير مساء الجمعة وأثار "حالة من الذعر في النفق" ومخاوف من انهيار السقف. وتوقفت العمليات بسبب احتمال حدوث "انهيار كبير" مجدداً، حسبما قالت الشركة الحكومية للطرقات السريعة والبنى التحتية.
تزيل حفارات الركام، منذ صباح الأحد، لشق طريق يخرج عبره العمال بعدما انهار جزء من النفق الذي كانوا يعملون على تشييده في ولاية "أوتارخند" في جبال الهملايا.
صباح اليوم السبت، عُلّقت أعمال جرف أطنان من التربة والصخور للوصول إلى العمّال، على ما قال المسؤول الإداري روهيلا.
وأضاف روهيلا "إلى جانب الحفر، هناك إجراءات أخرى جارية" لتحسين الوضع.
وكانت فرق الإنقاذ أشارت، أمس الجمعة، إلى أنها حفرت أقلّ من نصف المسافة اللازمة للوصول إلى الرجال العالقين.
وبعد تعطل حفارة أولى، نقل سلاح الجو الأربعاء آلية أخرى في طائرة عسكرية من طراز "سي-130 هركوليس"، لكنها اصطدمت بصخرة كبيرة.
وأضافت الشركة الحكومية للطرقات السريعة والبنى التحتية "لم تتمكن الحفارة من التقدم لإصابتها بأضرار".
ويحاول المهندسون إدخال أنبوب أسطواني فولاذي يبلغ عرضه حوالى 90 سنتيمترًا في الركام، ما يكفي لعبور الرجال العالقين من خلاله.
استخدم عناصر الإنقاذ الأجهزة اللاسلكية للتواصل مع العمال العالقين. وأُدخل الطعام والمياه والأكسجين والأدوية إليهم عبر أنبوب بعرض 15 سنتمترًا.

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المصدر: وكالات
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