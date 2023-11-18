«تشات جي بي تي» للذكاء الاصطناعي تقيل مؤسسها

أصبح سام ألتمان، مؤسس شركة «أوبن إيه آي» ومطلق منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي»، خلال عام واحد شخصية رئيسية في «سيليكون فالي» في الولايات المتحدة، إلى أن أقيل، أمس الجمعة، من مهامه في رئاسة الشركة بأثر فوري.

وقد فاجأت إقالته «وادي السيليكون» حيث كان رجل الأعمال، البالغ 38 عاماً، يُعتبر من الشخصيات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يواجه تحديات كبيرة.

أنشأ سام ألتمان شركة «أوبن إيه آي» في عام 2015، وكانت في البداية مؤسسة غير ربحية ترمي إلى تطوير الذكاء الاصطناعي ليكون تقنية «آمنة ومفيدة للبشرية».

والذكاء الاصطناعي في دائرة الضوء منذ أن اعتمد ملايين الأشخاص برنامج «تشات جي بي تي» من شركة «أوبن إيه آي»، القادر على التحدث مع البشر بلغتهم اليومية وإنشاء جميع أنواع النصوص بناءً على طلب بسيط.

وقال ألتمان، خلال مؤتمر الخميس عشية إقالته من «أوبن إيه آي»، «بموازاة النشر التدريجي للذكاء (الاصطناعي) في كل مكان، سيكون لدينا جميعاً قوى خارقة عند الطلب».

وفي مواجهة المخاوف القوية التي أثيرت، لا سيما على صعيد فقدان الوظائف، قال رجل الأعمال «أتعاطف كثيرا مع الناس مهما كانت مشاعرهم».

وقال ألتمان في عام 2016، لمراسل صحيفة «نيويوركر»، إنه «ما لم يحصل اندماج مع الذكاء الاصطناعي، فإمّا أن نكون في خدمته، أو يكون في خدمتنا»، مضيفاً «يحتاج البشر إلى الارتقاء إلى مستوى أعلى».

ولد رجل الأعمال في أبريل 1985، ونشأ في سانت لويس بولاية ميزوري الأميركية.

درس ألتمان علوم الكمبيوتر في جامعة «ستانفورد» المرموقة، لكنه سرعان ما ترك الجامعة ليؤسس في عام 2005 شبكة التواصل الاجتماعي «لوبت» Loopt التي قُدّرت قيمتها بأكثر من 43 مليون دولار أميركي عندما باعها في عام 2012.

في عام 2014، تولى منصب رئيس شركة «واي كومبينايتر» Y Combinator، التي تستثمر في الشركات الناشئة وتقدم المشورة لرواد الأعمال، مقابل الحصول على أسهم.

وتحت قيادته، توسعت الحاضنة إلى ما هو أبعد من البرمجيات، لتشمل الشركات الناشئة في قطاعات أخرى عدة، بينها شركة «إنداستريال مايكروبز» الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

واستذكر رئيس الشركة ديريك غرينفيلد، ألتمان بوصفه شخصاً صاحب شخصية «حادة للغاية».

ووصفه قائلاً «إنه يفكر ويتحدث بسرعة، ويطرح الأسئلة الصعبة، ولكن دائماً بطريقة مشجعة»، مضيفاً «لقد وسّع الحدود. لا أعرف أين كنا لنكون لو لم يحوّل (واي كومبينايتر)».

كذلك، وصف جيريمي غولدمان من شركة «إنسايدر إنتلجنس»، سام ألتمان بأنه «مفكر (عميق التأمل) يسعى بأي ثمن إلى القيام بالأشياء بشكل صحيح».

وهو يصف نفسه بأنه متفائل ولكن لديه أيضاً ميل ظاهر إلى التحسب للسيناريوهات السيئة، إذ إنه بحسب صحيفة «نيويوركر» يخزن الذهب والمياه والمضادات الحيوية في دارته في «بيغ سور»، على ساحل ولاية كاليفورنيا.

استثمر رجل الأعمال غزير الإنتاج شخصياً في العديد من الشركات، بما يشمل 375 مليون دولار أميركي في شركة «هيليون» الناشئة العاملة في مجال الاندماج النووي.

وقال ألتمان لقناة «سي ان بي سي» في مايو الماضي «رؤيتي للمستقبل والسبب الذي يجعلني أحب (»أوبن إيه آي«و»هيليون«) هو أنه إذا تمكنا حقاً من خفض تكلفة الذكاء وتكلفة الطاقة، فإن نوعية الحياة للجميع ستتحسن بشكل كبير».

في يوليو، أطلق ألتمان رسمياً «وورلدكوين» Worldcoin، وهي عملة مشفرة جديدة مزودة بنظام للتحقق من الهوية البشرية يعتمد على قزحية العين. والهدف المعلن منها يكمن في الحد من مخاطر الاحتيال في قطاع يشيع فيه استخدام الأسماء المستعارة.

وتوقع، في منشور على مدونة في عام 2021، أن «التقدم التكنولوجي الذي (سنحققه) في الأعوام المئة المقبلة سيكون أكبر بكثير من أي شيء تم إنجازه منذ أول استخدام للنار واختراع العجلة».