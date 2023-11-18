روسيا تدلي ببيان عن جبهة القتال حول نهر دنيبرو

أدلى الجيش الروسي، اليوم السبت، ببيان عن جبهة القتال المشتعل حول نهر دنيبرو في جنوب أوكرانيا.

و قال الجيش الروسي إنه قصف قوات أوكرانية بكثافة حول النهر وقتل ما يصل إلى 75 جنديا أوكرانيا.

كان الجيش الأوكراني ذكر، أمس الجمعة، أن القوات الأوكرانية أبعدت الجنود الروس عن مواقعهم على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في أنحاء من منطقة خيرسون.

واعترفت روسيا لأول مرة يوم الأربعاء بأن بعض القوات الأوكرانية عبرت الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، لكنها أضافت أنهم واجهوا "نيران الجحيم".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، إن المدفعية والضربات الجوية استهدفت القوات الأوكرانية في "كاشكاريفكا" على الضفة الغربية لنهر دنيبرو وعلى جزيرتين، مما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 75 من الجنود وتدمير أربع سيارات.