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تجدد القصف على مناطق مختلفة في أوكرانيا

آثار قصف على مدينة زابوريجيا
18 نوفمبر 2023 19:45

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، تجدد القصف على مناطق مختلفة ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، إن دفاعاتها أسقطت 29 من أصل 38 طائرة مسيرة في هجوم أثناء الليل.
وذكرت القوات الجوية، في بيان، أن طائرات مسيرة أطلقت من الأراضي الروسية على دفعات عدة.
واستهدف الهجوم العديد من المناطق الأوكرانية واستمر من الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش)، مساء أمس الجمعة، حتى الرابعة صباح اليوم السبت.
وأفادت وزارة الطاقة بأن الكهرباء انقطعت في 416 منطقة سكنية في منطقة أوديسا في الجنوب وفي منطقة زابوريجيا في الجنوب الشرقي بعد أن تضررت الشبكات.
وقالت الوزارة إن مصفاة نفط أصيبت في منطقة أوديسا. وذكرت القيادة العسكرية الجنوبية في بيان على تيليجرام أن مبنى إداريا تضرر أيضا وأصيب مدني في الضربة.
وأكد الجيش أن اثنين من مباني البنية التحتية تضررا في منطقة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا خلال الهجوم الليلي.
وأشارت الوزارة إلى أن الكهرباء انقطعت في ست مناطق سكنية في تشيرنيهيف.
وقال مسؤولون إن الطائرات المسيرة استهدفت أيضا كييف في الهجوم الثاني منذ بداية الشهر الجاري، مضيفين أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة المتجهة إلى العاصمة لدى اقترابها.
من جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، مقتل مسعفين اثنين في قصف على مرحلتين في منطقة زابوريجيا جنوب شرق البلاد.
وقالت الشرطة الأوكرانية، في بيان، إن "أول طلقتين مدفعيتين أصابتا أربعة من سكان منطقة كوميشوفاكا كما اشتعلت النيران في مبنى سكني".
وبحسب رواية الشرطة "عندما وصلت الشرطة والمسعفون إلى المكان، تجدد القصف. وقُتل اثنان من موظفي خدمة الطوارئ وأصيب ثلاثة آخرون بدرجات متفاوتة".

 

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المصدر: وكالات
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