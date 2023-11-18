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احتجاجات ضد العفو عن انفصاليين في إسبانيا

آلاف الإسبان يحتجون ضد العفو عن انفصاليين
18 نوفمبر 2023 21:27

تظاهر عشرات آلاف الإسبان، اليوم السبت، في العاصمة مدريد تنديداً بمشروع قانون العفو عن انفصاليين كاتالونيين سمح بتأمين غالبية نيابية مكنت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من تشكيل حكومة.
وتجمّع نحو 170 ألف شخص في ساحة «ثيبيليس»، وفق السلطات المحلية، حول النافورة الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، بوسط العاصمة الإسبانية تلبية لدعوة أطلقها اليمين.
وهتف متظاهرون «من أجل دولة القانون، النجدة أيها الاتحاد الأوروبي» و«كاتالونيا هي إسبانيا»، وحمل بعضهم أعلاماً إسبانية فيما حمل آخرون أعلاماً أوروبية وزعها حزب الشعب الأوروبي.
بعدما حلّ سانشيز ثانياً خلف منافسه المحافظ ألبرتو نونييث فيخو في انتخابات 23 يوليو، أجرى مفاوضات مع أحزاب إقليمية متعددة في الأسابيع الأخيرة وتمكّن من كسب تأييدها الحاسم، في وقت لم تفرز الانتخابات أغلبية واضحة في البرلمان.
الخميس، فاز سانشيز بتصويت على الثقة في البرلمان ما يبقيه على رأس الحكومة بعد قراره منح عفو لانفصاليين كاتالونيين مقابل دعمهم له.
وتمكن سانشيز خصوصاً من كسب تأييد الحزب الانفصالي في كاتالونيا «معاً من أجل كاتالونيا» (خونتس بير كاتالونيا) برئاسة كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا قبل ست سنوات هرباً من إجراءات قانونية على خلفية دوره في قيادة مسعى المنطقة، الواقعة في شمال شرق إسبانيا، للاستقلال عام 2017.
ولقاء دعم سانشيز ومنحه أصوات الحزب السبعة، حصل بوتشيمون من رئيس الوزراء على وعد بإقرار قانون عفو عن مئات الملاحقين قضائياً بسبب دورهم في مسعى كاتالونيا للاستقلال.
وقال لويس غاريدو (65 عاماً) الذي جاء من غوادالاخارا بمنطقة مدريد إنه لم يكن على رئيس الوزراء أن يوافق أبداً على إعادة تعيينه «بهذا السعر»، مضيفاً «لا أريد أن تغرق إسبانيا (...) بل (أريد تجنب) تقسيم إسبانيا بهذه الطريقة».

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المصدر: وكالات
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انفصال
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