«الرئاسي اليمني»: ملتزمون بإطلاق عملية سياسية شاملة

عدن (الاتحاد)

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن دعمه المساعي كافة من أجل تجديد الهدنة وتخفيف معاناة المدنيين والتزامه بإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار.

وناقش مجلس القيادة الرئاسي في اليمن خلال اجتماعه، أمس، في عدن، تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الوساطة السعودية لوقف إطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وجدد المجلس، دعمه الكامل للمساعي السعودية من أجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية في البلاد.

وأقر الاجتماع عدداً من المعالجات للتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية، وتعزيز الإجراءات الحكومية لتحسين الموارد، والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.

وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس القيادة عيدروس الزُبيدي، خلال لقائه أمس، القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن يفغيني كودروف، على جديّة المجلس في الدفع بجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، منوهاً إلى أهمية الدور الروسي المساند للجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الأزمة الإنسانية باليمن والتراكمات السياسية على امتداد العقود الثلاثة الماضية.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفير الروسي دعم بلاده للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، مجدداً استعداد حكومة بلاده للعب دور أكبر للدفع بتلك الجهود لبدء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قيام جماعة الحوثي بإعدام جندي في الجيش الوطني من أبناء مديرية «المدان» بمحافظة عمران، شنقاً، بعد ثلاثة أعوام من احتجازه في مواجهات بجبهة «رغوان» بمحافظة مأرب.

وأوضح الإرياني في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «هذه الجريمة النكراء جاءت بعد قرابة عام من إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة لجماعة الحوثي، حكماً في 15 أغسطس 2022، بإعدام الجندي محمد أحمد وهبان، ومصادرة سلاحه الشخصي الذي كان بحوزته عند تعرضه للأسر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».

وأشار الإرياني إلى أن «الجندي تعرض خلال فترة احتجازه كباقي الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات الحوثي، لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، ما دفعه للإضراب عن الطعام، حيث نقلته الجماعة إلى زنزانة انفرادية حتى لحظة إعدامه شنقاً».

ودعا الإرياني اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، لإجراء تحقيق في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات الحوثي.