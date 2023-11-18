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مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة

شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عقب المرور من معبر رفح (أ ف ب)
19 نوفمبر 2023 01:17

القاهرة (الاتحاد)

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أطلقت مصر، أمس، أكبر قافلة من المساعدات الإغاثية الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تقدر بنحو 2510 أطنان تحملها 190 شاحنة. 
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، عقب مشاركته في إطلاق الحافلة، إن «هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية التي تعد الأكبر منذ بدء الحرب على غزة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوقوف جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني». 
وأضاف أن «القافلة التي تأتي بالتزامن مع استمرار مساعي مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، شملت مختلف المساعدات الغذائية، والأجهزة والمستلزمات الطبية كافة، بما يلبي الاحتياجات الفعلية الملحة لأهالي القطاع». 
وأوضح مدبولي أنه في «مقدمة قافلة المساعدات تأتي القافلة الطبية التي تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في قطاع غزة لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، إذ تشمل عدداً من الأجهزة الطبية مثل أجهزة صدمات القلب وفحص الدم وقياس السكر والضغط وأجهزة قياس ومنظمات أوكسجين وأسرة العناية المركزة ومستلزمات الطوارئ وغرف العمليات والخيوط الجراحية والمخدر». 
وأشار إلى أن «القافلة الطبية تشمل أيضاً أدوية الأمراض المزمنة والأورام والكلى والمخ والأعصاب والمسكنات والمضادات الحيوية وأدوية علاج الحروق من الدرجات كافة وأكياس الدم». 
وذكر مدبولي أن القافلة تضمنت أيضاً سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات لإتمام عمليات إنقاذ الجرحى الفلسطينيين، وتجنب تدهور حالاتهم الصحية، بالإضافة إلى 1613 طناً من مواد غذائية جافة ومياه معدنية وألبان وعصائر، إضافة إلى ملابس متنوعة وبطاطين وأغطية ومنظفات ومطهرات ومولدات كهربائية وكشافات إضاءة. 
وفي سياق متصل، أعلن أمين عام الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء رائد عبد الناصر، أن 3 شاحنات وقود أخرى عبرت، صباح أمس، معبر رفح إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم تسليم الشاحنات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت في وقت سابق بأن 3 شاحنات تحمل 129 ألف لتر من الوقود قد دخلت إلى قطاع غزة، أمس الأول.

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