«الصحة العالمية»: عشرات آلاف المصابين بالتهابات رئوية وهضمية في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، وجود عشرات الآلاف من المصابين بالتهابات رئوية وهضمية في غزة، محذراً من أثر طويل المدى لانهيار المنظومة الصحية في القطاع بعد 43 يوماً من الحرب.

وأشار المنظري إلى أن أكثر من 60 ألف مصاب بالتهابات رئوية في غزة، إضافة إلى أكثر من 35 ألف حالة مصابة بالتهابات الجهاز الهضمي والإسهال، خاصة بين الأطفال والحوامل.

وأضاف أن هناك أيضاً ما يقارب 16 ألف حالة مصابة بالجرب والالتهابات الجلدية.

ولفت إلى وجود ما يقارب 450 ألف شخص من سكان غزة مصابين بأمراض نفسية «متوسطة وشديدة الحدة، سواء كانت اكتئاباً أو اضطراب ما بعد الصدمة أو القلق، وكذلك انفصام الشخصية».

وأوضح أن «الوضع الصحي العام في غزة في حالة مزرية، ليس فقط على مستوى المؤسسات الصحية»، مشيراً إلى نزوح 1.7 مليون شخص من سكان القطاع إلى الجنوب. وأضاف: «5 مقومات حياتية أساسية مفقودة في غزة من أصل 6 هي الماء والغذاء والدواء، وكذلك العمل وأماكن الإيواء، لم يتبق لهم سوى الهواء، وهذا مقلق جداً».

وأكد أن دخول المساعدات إلى غزة «بطيء جداً»، مشيراً إلى أنه «قبل الحرب كان يدخل يومياً 500 شاحنة محملة بمختلف أنواع المساعدات، الآن بعد ستة أسابيع من الاعتداء دخلت ما يقارب من 1130 شاحنة منها 220 شاحنة محملة بمستلزمات طبية».

وبيّن أن «نصيب منظمة الصحة العالمية من هذه الشاحنات 16 شاحنة تقريباً محملة بحوالي 70 طناً من المستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات، والأدوية، والأدوات الجراحية، وأدوات التعامل مع الحالات الطارئة في الميدان، لكن للأسف هذه قطرة في محيط لا تلبي أبداً الاحتياجات، خصوصاً مع زيادة أعداد الجرحى إلى أكثر من 30 ألف جريح».

وتابع: «تتعلق الخطورة الكبيرة في قطاع غزة حالياً بتوقف برنامج التقصي الوبائي والترصد، والذي كان من أفضل الأنظمة، لكن للأسف مع تدمير البنى التحتية وقتل وتشريد العاملين الصحيين، توقف هذا النظام، ما يسمح بانتشار الأمراض المعدية بين أفراد المجتمع، وانتشار الأمراض المنقولة بالبعوض على سبيل المثال، مثل الملاريا أو الحمى النزفية أو الحمى الصفراء، إضافة إلى الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة، كالكوليرا والتهاب الكبد الوبائي».

وفي سياق متصل، حذرت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، أمس، من مقتل المزيد من الأشخاص في قطاع غزة جراء الحصار وسط استمرار القصف والمعارك.

وقالت الوكالة الأممية، في تدوينة عبر حسابها على منصة «إكس»: «في كل دقيقة، وفي كل ساعة، الوضع يزداد سوءاً في غزة».

أمنياً، قال تلفزيون فلسطين إن نحو عشرات الأشخاص قتلوا جراء قصف إسرائيلي على مدرسة «الفاخورة» التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتؤوي مدرسة «الفاخورة»، التابعة لوكالة «الأونروا»، آلاف النازحين.