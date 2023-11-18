صور.. إيسلندا تستعد لثوران بركان قرب العاصمة ريكيافيك

تواصل إيسلندا استعداداتها لمواجهة ثوران محتمل لأحد البراكين جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

واعتبرت رئيسة وزراء إيسلندا، اليوم السبت، أنه لا يوجد بلد آخر أكثر جاهزية من بلادها لمواجهة البراكين والكوارث الطبيعية الأخرى.

بلدة "غريندافيك" بعد إخلائها من السكان

كانت السلطات أجلت، في 11 نوفمبر الجاري، نحو أربعة آلاف من سكان بلدة "غريندافيك" التي تضم ميناءً للصيد على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة، بعد أن تسببت حمم بركانية تحت القشرة الأرضية بحدوث مئات الزلازل في المنطقة، ما يعد أيضا نذيرا بثوران بركاني.

وضربت آلاف الهزات الأرضية، منذ ذلك الحين، المنطقة الواقعة على طول شبه جزيرة "ريكيانيس"، متسببة بأضرار في العديد من المباني.

وقالت رئيسة وزراء ايسلندا كاترين ياكوبسدوتير، في مؤتمر صحفي "لا يوجد بلد أكثر استعدادا لمواجهة الكوارث الطبيعية من أيسلندا"، مضيفة "لدينا خبرة طويلة في التعامل مع ثوران البراكين".

وشهدت شبه جزيرة "ريكيانيس" ثورانا بركانيا عام 2021 هو الأول منذ ثمانية قرون.

ومنذ ذلك الحين، ثارت ثلاثة براكين أخرى جميعها في مناطق نائية غير مأهولة. ويقول علماء إن هذا قد يكون مؤشرا إلى بداية حقبة جديدة من النشاط البركاني في المنطقة.

وأثار ذلك احتمال عدم تمكن السكان من العودة إلى منازلهم في وقت قريب. ونقلت إذاعة "آر يو في" الإيسلندية عن فيدير رينيسون مدير إدارة الدفاع المدني، اليوم السبت، أن عدة منازل في البلدة تعرضت لأضرار. وأضاف رينيسون أن السكان يجب أن يستعدوا للعيش في أماكن أخرى في الشهور المقبلة بسبب استمرار عدم اليقين.

وعرضت لقطات مصورة من أعلى لبلدة "غريندافيك" ظهرت فيها بوضوح صدوع كبيرة على الأرض.

وأكدت ياكوبسدوتير "أولويتنا الرئيسية احتضان هؤلاء الأشخاص، والتأكد من حصولهم على رواتب كافية وإيجاد سكن مناسب لهم للأسابيع أو الأشهر المقبلة".

وأوضحت "اقترحنا مشروع قانون على البرلمان لضمان رواتب الأشهر الثلاثة المقبلة. ونعمل بأسرع ما يمكن لتأمين السكن المناسب لهؤلاء الأشخاص".

تضم إيسلندا 33 بركانا نشطا، وهو الرقم الأعلى في أوروبا.