ألمانيا تجدد الدعوة إلى حل الدولتين

برلين (وكالات)

روج المستشار الألماني أولاف شولتس مجدداً لحل الدولتين لوضع حد للصراع في الشرق الأوسط، وانتقد في الوقت نفسه البناء الاستيطاني بالضفة الغربية. وخلال حوار مع سكان في منطقة نوتيتال القريبة من مدينة بوتسدام بشرق ألمانيا، حيث تقع دائرته الانتخابية، قال شولتس أمس: «وجهة نظرنا هي أنه يجب أن يكون هناك حل الدولتين، لابد أن يكون هناك أمل في تعايش سلمي بين إسرائيل كدولة، وبين دولة فلسطينية»، مضيفا أن «هذا يصب أيضا في صلب مصلحة إسرائيل». وأعرب شولتس عن أمله في أن تصبح فرصة التعايش السلمي بين دولتين أكثر واقعية. وفي الوقت نفسه، أكد شولتس أن بلاده ترفض البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة، وقال: «لا نريد مستوطنات جديدة في الضفة الغربية»، كما أدان شولتس عنف المستوطنين بحق السكان الفلسطينيين في الضفة.