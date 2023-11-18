بروناي وإندونيسيا وماليزيا: لا حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا بالوسائل السلمية

جاكرتا (وكالات)

أصدر زعماء إندونيسيا وبروناي وماليزيا، بيانا مشتركا، يطالب بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية البيان المشترك لبروناي دار السلام وإندونيسيا وماليزيا، في الاجتماع الثلاثين للزعماء الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، في موقعها الإلكتروني أمس، حسب وكالة «انتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء.

وفي البيان، أعرب زعماء الدول الثلاث عن قلقهم العميق بشأن المعاناة الإنسانية الأليمة في غزة، مشيرين إلى التداعيات السلبية لجميع الحروب والصراعات المسلحة، التي تحدث في العالم.

أكدوا على أن الصراعات ربما تضر بشكل كبير بالاقتصاد العالمي.

كما دعت الدول الثلاث إلى توفير سلع وخدمات أساسية بشكل فوري ومستمر ودون انقطاع، يحتاجها المدنيون في قطاع غزة.

وأكدت الدول الثلاث أن «الحل العادل والدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية».