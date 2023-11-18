انقطاع الكهرباء عن مئات البلدات في أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون، السبت، إن هجمات بطائرات مسيرة أصابت منشآت بنية تحتية في أوكرانيا خلال الليل، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 بلدة وقرية في جنوب وجنوب شرق وشمال البلاد.

وهنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلاح الجو على إسقاط ما قال إنها 29 من بين 38 طائرة مسيرة في عدة مناطق أوكرانية بين الثامنة من مساء الجمعة (1800 بتوقيت جرينتش) والرابعة صباح السبت.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور "دقتكم يا رجال هي حرفيا ما تمنح الحياة لأوكرانيا"، لكنه حذر من أنه "كلما اقتربنا من فصل الشتاء، سيحاول الروس جعل الضربات أشد".

في الشتاء الماضي، حرم ملايين الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة والمياه خلال الأشهر الأكثر برودة.

وقالت وزارة الطاقة إن هناك ما يكفي من الكهرباء في المنظومة لتلبية احتياجات البلاد، لكن ضربات الطائرات المسيرة قطعت الكهرباء عن الآلاف بسبب الأضرار التي لحقت بالشبكة.

وأفادت الوزارة، في وقت سابق، بأن الكهرباء انقطعت في 416 منطقة سكنية في أوديسا في الجنوب وزابوريجيا في الجنوب الشرقي بسبب الهجمات.

وأضافت الوزارة أن مصفاة نفط أصيبت في منطقة أوديسا. وذكرت القيادة العسكرية الجنوبية، في بيان على تطبيق "تلغرام"، أن مبنى إداريا تضرر أيضا وأصيب مدني في الضربة.

وقال الجيش إن اثنين من مباني البنية التحتية تضررا في منطقة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا خلال هجوم الليلة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الكهرباء انقطعت في ست مناطق سكنية في تشيرنيهيف.

وقال مسؤولون إن الطائرات المسيرة استهدفت أيضا كييف في الهجوم الثاني منذ بداية الشهر الجاري، مضيفين أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة المتجهة إلى العاصمة لدى اقترابها.