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دول عربية تدين قصف إسرائيل لمدرسة في غزة

الرياض
19 نوفمبر 2023 00:58

دانت دول عربية عدة، السبت، القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات" للقصف الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة.
وجددت الوزارة "رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين".
من جهتها، دانت مصر بأشد العبارات "قصف مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا"، داعية إلى "توفير الحماية اللازمة للمدنيين".
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لقصف المدرسة الواقعة بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، رفض دولة الكويت القاطع لاستهداف المدنيين.

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