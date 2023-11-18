الهند وأستراليا تبحثان تعزيز علاقاتهما الدفاعية

من المتوقع أن تركز الهند وأستراليا على تكثيف علاقاتهما الدفاعية الشاملة وتعزيز التعاون الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في النسخة الثانية من الحوار الوزاري "2 + 2" في الهند يوم 20 نوفمبر الجاري.

وسيعقد وزير الدفاع الهندي راجناث سينج ووزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار ونظيراهما الأستراليان ريتشارد مارليس وبيني وونج المحادثات لتعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وأستراليا، وفقا لما نقلته وكالة "برس تراست أوف إنديا" عن وزارة الشؤون الخارجية.

وأعلنت الهند استضافة الحوار وقالت، السبت، إن من المتوقع أن يناقش الوزراء مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والدفاعية والأمنية.