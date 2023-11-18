الأحد 19 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهند وأستراليا تبحثان تعزيز علاقاتهما الدفاعية

علما أستراليا والهند
19 نوفمبر 2023 01:06

من المتوقع أن تركز الهند وأستراليا على تكثيف علاقاتهما الدفاعية الشاملة وتعزيز التعاون الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في النسخة الثانية من الحوار الوزاري "2 + 2" في الهند يوم 20 نوفمبر الجاري.
وسيعقد وزير الدفاع الهندي راجناث سينج ووزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار ونظيراهما الأستراليان ريتشارد مارليس وبيني وونج المحادثات لتعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وأستراليا، وفقا لما نقلته وكالة "برس تراست أوف إنديا" عن وزارة الشؤون الخارجية.
وأعلنت الهند استضافة الحوار وقالت، السبت، إن من المتوقع أن يناقش الوزراء مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والدفاعية والأمنية.

أخبار ذات صلة
حادث جديد يعلّق عملية إنقاذ عمال عالقين داخل نفق في الهند
استئناف إنقاذ عمال محاصرين في نفق منهار بالهند
المصدر: د ب أ
الهند
أستراليا
الأمن
تعاون استراتيجي
آخر الأخبار
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
الأخبار العالمية
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
اليوم 01:17
فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: عشرات آلاف المصابين بالتهابات رئوية وهضمية في غزة
اليوم 01:17
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
الأخبار العالمية
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
اليوم 01:17
شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عقب المرور من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة
اليوم 01:17
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
الأخبار العالمية
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©