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فرنسا تختبر بنجاح صاروخاً بالستياً استراتيجياً

فرنسا تختبر بنجاح صاروخاً بالستياً استراتيجياً
19 نوفمبر 2023 08:37

أجرت فرنسا بنجاح تجربة إطلاق صاروخ بالستي استراتيجي من طراز إم51.3 لا يحمل شحنة نووية السبت من منطقة لاند في جنوب غرب البلد، حسب ما أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية.
وقال وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو عبر منصة إكس "أول اختبار ناجح لإطلاق الصاروخ البالستي الاستراتيجي إم51.3"، مضيفاً "هذا التطور يظهر تفوق قطاع الإطلاق لدينا".

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وأضافت الوزارة "تمت متابعة الصاروخ طوال مرحلة تحليقه من خلال موارد الاختبار لدى المديرية العامة للتسليح. وتقع منطقة السقوط في شمال المحيط الأطلسي، على بعد مئات من الكيلومترات من كافة السواحل. وأجري هذا الاختبار بدون شحنة نووية وفي امتثال صارم لالتزامات فرنسا الدولية".

المصدر: وكالات
صاروخ باليستي
فرنسا
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