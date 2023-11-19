الإثنين 20 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في الفلبين

أرشيفية
19 نوفمبر 2023 14:13

 قال مكتب الدفاع المدني في الفلبين اليوم الأحد، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد بقوة 6.7 درجة ارتفع إلى ثمانية.
وأشار المكتب إلى أن شخصين فقدا في انهيار أرضي عقب الزلزال الذي وقع يوم الجمعة قبالة جزيرة مينداناو تأكدت وفاتهما.
ووقعت حالتا الوفاة في إقليم سارانجاني. وتوفي الضحايا الآخرون في ساوث كوتاباتو ودافاو أوكسدينتل، كما أصيب 13 شخصاً جراء الزلزال الذي أصاب العشرات بحالة من الذعر وألحق أضرارا بأكثر من 50 منزلاً وبنايات أخرى.

وتقع زلازل بشكل متكرر في الفلبين التي تقع ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تصفها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأنها "المنطقة الأكثر نشاطاً زلزالياً وبركانياً في العالم".

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب أوموري شرقي اليابان
قتلى جراء زلزال ضرب جنوب الفلبين
المصدر: وكالات
الفلبين
زلزال
انهيارات أرضية
آخر الأخبار
الفجيرة للفنون القتالية بطل الفرق في «عربية الجودو»
الرياضة
الفجيرة للفنون القتالية بطل الفرق في «عربية الجودو»
اليوم 11:34
«جمارك دبي» يحصد البرونز في «ألعاب الشاطئية»
الرياضة
«جمارك دبي» يحصد البرونز في «ألعاب الشاطئية»
اليوم 11:30
«الأبيض الأولمبي» يواجه الكويت في «الودية الثانية»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يواجه الكويت في «الودية الثانية»
اليوم 11:30
صنز يطيح جاز بـ «وقتين إضافيين»
الرياضة
صنز يطيح جاز بـ «وقتين إضافيين»
اليوم 11:28
«فاتنه» تُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب
الرياضة
«فاتنه» تُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©