الإثنين 20 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تعلن تحقيق تقدم كبير قرب نهر دنيبرو

آثار قصف في منطقة زابوريجيا
19 نوفمبر 2023 16:20

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، أنها حققت تقدماً كبيراً في المعارك الدائرة في محيط نهر دنيبرو.
وقالت كييف إنها أبعدت الجيش الروسي "من ثلاثة إلى ثمانية كيلومترات" عن الضفة اليسرى للنهر التي تسيطر عليها روسيا.
يأتي هذا بعد أشهر من هجوم أوكراني مضاد بدأ في يونيو الماضي.وقالت ناتاليا غومينيوك الناطقة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني للتلفزيون الأوكراني إن "التقديرات الأولية تشير إلى ما بين ثلاثة وثمانية كيلومترات، تبعاً لخصوصيات وجغرافيا وتضاريس الضفة اليسرى".
وفي حال تم تأكيد هذه المعلومات، فسيكون ذلك أكبر تقدم للجيش الأوكراني منذ عدة أشهر.
لكن غومينيوك لم توضح ما إذا كانت القوات الأوكرانية باتت تسيطر بشكل كامل على هذه البقعة من منطقة خيرسون (جنوب) أو ما إذا كان الجيش الروسي قد انسحب منها نهائياً.
وقالت إن "الجيش الروسي يواصل قصفه المدفعي على الضفة اليمنى" وقدّرت عدد الجنود الروس الموجودين في هذه المنطقة ب "عشرات الآلاف".
ولم يسمح الهجوم المضاد، الذي تعول عليه كييف وحلفاؤها الغربيون، للجيش الأوكراني سوى باستعادة عدد قليل من القرى في الجنوب والشرق.
لكن كييف أعلنت، الجمعة، السيطرة على مواقع في الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، مع الإقرار بأن "القتال عنيف" وبمواجهة "مقاومة شرسة".
وهذا أول نجاح يعلنه الأوكرانيون في هجومهم المضاد منذ سيطرتهم في أغسطس على قرية "روبوتينه" في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يقيل مديرة إدارة الخدمات الطبية بالجيش الأوكراني
3 آلاف شاحنة أوكرانية عالقة على الحدود البولندية
المصدر: وكالات
أوكرانيا
نهر دنيبرو
معارك
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
الفجيرة للفنون القتالية بطل الفرق في «عربية الجودو»
الرياضة
الفجيرة للفنون القتالية بطل الفرق في «عربية الجودو»
اليوم 11:34
«جمارك دبي» يحصد البرونز في «ألعاب الشاطئية»
الرياضة
«جمارك دبي» يحصد البرونز في «ألعاب الشاطئية»
اليوم 11:30
«الأبيض الأولمبي» يواجه الكويت في «الودية الثانية»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يواجه الكويت في «الودية الثانية»
اليوم 11:30
صنز يطيح جاز بـ «وقتين إضافيين»
الرياضة
صنز يطيح جاز بـ «وقتين إضافيين»
اليوم 11:28
«فاتنه» تُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب
الرياضة
«فاتنه» تُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©