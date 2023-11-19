أوكرانيا تعلن تحقيق تقدم كبير قرب نهر دنيبرو

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، أنها حققت تقدماً كبيراً في المعارك الدائرة في محيط نهر دنيبرو.

وقالت كييف إنها أبعدت الجيش الروسي "من ثلاثة إلى ثمانية كيلومترات" عن الضفة اليسرى للنهر التي تسيطر عليها روسيا.

يأتي هذا بعد أشهر من هجوم أوكراني مضاد بدأ في يونيو الماضي.وقالت ناتاليا غومينيوك الناطقة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني للتلفزيون الأوكراني إن "التقديرات الأولية تشير إلى ما بين ثلاثة وثمانية كيلومترات، تبعاً لخصوصيات وجغرافيا وتضاريس الضفة اليسرى".

وفي حال تم تأكيد هذه المعلومات، فسيكون ذلك أكبر تقدم للجيش الأوكراني منذ عدة أشهر.

لكن غومينيوك لم توضح ما إذا كانت القوات الأوكرانية باتت تسيطر بشكل كامل على هذه البقعة من منطقة خيرسون (جنوب) أو ما إذا كان الجيش الروسي قد انسحب منها نهائياً.

وقالت إن "الجيش الروسي يواصل قصفه المدفعي على الضفة اليمنى" وقدّرت عدد الجنود الروس الموجودين في هذه المنطقة ب "عشرات الآلاف".

ولم يسمح الهجوم المضاد، الذي تعول عليه كييف وحلفاؤها الغربيون، للجيش الأوكراني سوى باستعادة عدد قليل من القرى في الجنوب والشرق.

لكن كييف أعلنت، الجمعة، السيطرة على مواقع في الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، مع الإقرار بأن "القتال عنيف" وبمواجهة "مقاومة شرسة".

وهذا أول نجاح يعلنه الأوكرانيون في هجومهم المضاد منذ سيطرتهم في أغسطس على قرية "روبوتينه" في منطقة زابوريجيا الجنوبية.