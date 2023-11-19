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بوتين يشارك في قمة افتراضية لمجموعة العشرين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
19 نوفمبر 2023 16:30

قال التلفزيون الرسمي الروسي، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين المقررة الأربعاء المقبل.
وأكد برنامج «فيستي» التلفزيوني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نقلاً عن جدول الرئيس الروسي: «سيشارك فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين الافتراضية».
لم يحضر بوتين آخر اجتماعين لمجموعة العشرين، استضافتهما الهند في سبتمبر وإندونيسيا العام الماضي، وأرسل وزير الخارجية سيرغي لافروف بدلاً عنه.
وأعلنت الهند، أمس السبت، أن رئيس حكومتها ناريندرا مودي سيترأس قمة افتراضية، الأربعاء «للمضي قدماً في تحديد النتائج/ نقاط العمل منذ قمة نيودلهي».
وتضم مجموعة العشرين 19 من أكبر الاقتصادات في العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
ولم يقدم برنامج «فيستي» تفاصيل عن طبيعة مشاركة بوتين في القمة.

 

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
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قمة مجموعة العشرين
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