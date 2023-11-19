الإثنين 20 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش المالي يعثر على «مقبرة جماعية» في مدينة استعادها

عناصر من الجيش المالي
19 نوفمبر 2023 17:00

أعلن الجيش المالي أنه عثر على «مقبرة جماعية» في مدينة كيدال بشمال شرق البلاد، بعد أن استعادها مؤخراً.
وقال الجيش، في بيان، إن «القوات المسلحة المالية اكتشفت الخميس 16 نوفمبر، خلال عملياتها الأمنية، مقبرة جماعية في كيدال».
وأضاف أن «هذه المقبرة الجماعية هي تذكير بالفظائع التي ارتكبها الإرهابيون الخارجون عن القانون».
وانتزع الجيش، الذي أعلن أيضاً فتح تحقيقات «لمحاكمة الجناة»، مدينة كيدال من المتمردين في 14 نوفمبر الجاري.
وقد استعاد الجيش السيطرة على هذه المدينة بعد خروج قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في 31 أكتوبر من معسكرها في كيدال، وهو ما كان مقرراً في إطار انسحاب هذه القوة من البلاد بحلول نهاية العام الجاري.
وتشهد مالي توتراً مرتبطاً بوجود جماعات إرهابية وأخرى انفصالية.

أخبار ذات صلة
مخاوف من تنامي نفوذ التنظيمات الإرهابية في غرب أفريقيا
الجيش المالي يقترب من مدينة استراتيجية في شمال البلاد
المصدر: وكالات
مالي
الجيش المالي
مقبرة جماعية
آخر الأخبار
الفجيرة للفنون القتالية بطل الفرق في «عربية الجودو»
الرياضة
الفجيرة للفنون القتالية بطل الفرق في «عربية الجودو»
اليوم 11:34
«جمارك دبي» يحصد البرونز في «ألعاب الشاطئية»
الرياضة
«جمارك دبي» يحصد البرونز في «ألعاب الشاطئية»
اليوم 11:30
«الأبيض الأولمبي» يواجه الكويت في «الودية الثانية»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يواجه الكويت في «الودية الثانية»
اليوم 11:30
صنز يطيح جاز بـ «وقتين إضافيين»
الرياضة
صنز يطيح جاز بـ «وقتين إضافيين»
اليوم 11:28
«فاتنه» تُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب
الرياضة
«فاتنه» تُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©