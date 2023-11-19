الأرجنتينيون يصوتون لاختيار رئيس جديد للبلاد

توجَّه الناخبون في الأرجنتين إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.يتنافس في الانتخابات الوسطي سيرخيو ماسا والليبرالي خافيير ميلي.

ماسا (51 عاماً) سياسي محنك تولى حقيبة الاقتصاد لمدة 16 شهراً في حكومة يسار الوسط. وهو يَعِد بتشكيل «حكومة وحدة وطنية» وإصلاح اقتصادي تدريجي، مع الحفاظ على الرعاية الاجتماعية التي تعتبر أساسية في الأرجنتين.

أما ميلي (53 عاماً)، فهو اقتصادي يصف نفسه بأنه «رأسمالي فوضوي». وتعهد هذا الليبرالي بالتوصل لحل للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بداية من إغلاق البنك المركزي والتخلص من العملة المحلية (البيزو) وخفض الإنفاق.ويتوقع أن ترتفع نسبة الامتناع عن التصويت بعد أن قال العديد من الأرجنتينيين إنهم لن يشاركوا في التصويت بجولة الإعادة.

وبغض النظر عن الفائز في الانتخابات، فإنه سيطرأ تغيير على المشهد السياسي في الأرجنتين وخارطة الطريق الاقتصادية والتجارة وعلاقات الأرجنتين مع شركاء بينهم الصين والولايات المتحدة والبرازيل.

وبدأ التصويت الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) وسينتهي حوالي الساعة السادسة مساء. ومن المتوقع ظهور النتائج الرسمية الأولى بعد ساعات قليلة من إغلاق مراكز الاقتراع.