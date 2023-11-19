خطة جديدة لإنقاذ عشرات العمّال العالقين داخل نفق في الهند

يعتزم عمّال الإنقاذ في الهند شق طريق جديد لإخراج 41 عاملاً محاصرين منذ أسبوع في نفق منهار، وذلك بعدما علّقت أعمال الحفر خوفاً من انهيارات جديدة، حسبما أفادت السلطات مساء أمس السبت.

وقال المسؤول الحكومي باسكار كولبي، الذي يشارك في عمليات الإغاثة، إنّ الخطط التي يجري وضعها الآن تتمحور حول حفر طريق من الأعلى. وأضاف "ندرس جميع الخيارات لإنقاذ العمّال".

ويسعى عمّال الإنقاذ إلى إزالة الأنقاض من نفق طريق قيد الإنشاء في ولاية "أوتاراخاند" شمال جبال الهيمالايا، بعد انهيار جزء منه كان العمّال يبنونه قبل أسبوع.

غير أنّ أعمال جرف أطنان من التربة والصخور للوصول إلى العمّال، عُلّقت أمس السبت بعد حدوث صدع كبير في اليوم السابق، ممّا أثار مخاوف من احتمال انهيار السقف.

يحاول المهندسون إدخال أنبوب أسطواني فولاذي يبلغ عرضه حوالى 90 سنتيمتراً في الركام، ما يكفي لعبور الرجال العالقين من خلاله.

وأضاف كولبي أنّ من المتوقع أن يكون هناك تأخير ل"أربعة إلى خمسة أيام كحدّ أقصى" لإخراج العمال، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال وزير النقل البري نيتين غادكاري، اليوم الأحد، بعد زيارة الموقع "يتم بذل كل الجهود الممكنة".

وأعلن أنه في حال التمكن من مواصلة الحفر، فسيكون من الممكن الوصول إلى العمال بحلول الثلاثاء، مضيفًا أن طواقم العمل تدرس أيضًا طرقاً عدة بديلة.

من جهتها، أفادت وكالة "برس تراست أوف إنديا" ببدء "الاستعدادات لحفر حفرة عمودية من أعلى التل".

كذلك، بثّت وسائل إعلام هندية صورة لحفّارة تعمل على حفر التربة على قمّة التل فوق النفق.

ويستخدم رجال الإنقاذ أجهزة لاسلكية للتواصل مع العمال العالقين. وأُدخل الطعام والمياه والأكسجين والأدوية إليهم عبر أنبوب بعرض 15 سنتمتراً.