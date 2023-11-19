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مقتل العشرات بأعمال عنف في إقليم أبيي

قوات الأمم المتحدة في إقليم أبيي (أرشيفية)
19 نوفمبر 2023 22:38

قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب 20 آخرون في إقليم أبيي المتنازع عليه بين السودان وجنوب السودان، وفقا لما أعلنته السلطات الأحد. وقال بولس كوتش، المسؤول في الإقليم عبر الهاتف "تأكدنا من وجود 31 جثة لمدنيين قتلى وجندي واحد من قوات حفظ السلام لم يذكر اسمه". 
وأضاف كوتش أن عدة شبان مسلحين هاجموا قرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. 
وأوضح أن 20 شخصا، بينهم أطفال، يعالجون من جروح ناجمة عن طلقات نارية في مستشفى محلي. 
يقع الإقليم أبيي على الحدود بين السودان وجنوب السودان ويطالب به كلا البلدين منذ استقلال جنوب السودان في عام 2011. 
وتحدث نزاعات بين القبائل المختلفة على الموارد، الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى نشر قوة لحفظ السلام في الإقليم، تعرف باسم "يونيسفا"، في يونيو 2011 بمواجهة العنف. 

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المصدر: وكالات
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