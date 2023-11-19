قمة أفريقيا بقيادة مجموعة العشرين في ألمانيا اليوم

برلين (وكالات)

يتوجه زعماء أكثر من 12 دولة أفريقية إلى ألمانيا لحضور مؤتمر حول أفريقيا تقوده مجموعة العشرين بهدف المساعدة في تعزيز الاستثمار الخاص في القارة سريعة النمو.

وقال مسؤولون بالحكومة الألمانية إنه في تأكيد على الاهتمام المتجدد بأفريقيا، ستكون رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته من بين الزعماء الذين سيحضرون القمة في برلين والتي يستضيفها المستشار الألماني أولاف شولتس.

وعقد شولتس، الذي زار أفريقيا عدة مرات منذ توليه منصبه في أواخر عام 2021، محادثات ثنائية مع عدد من زعماء الدول الأفريقية أمس، قبل أن يستضيف قمة استثمار ألمانية أفريقية في فندق ماريوت ببرلين صباح اليوم.

ويقام الحدث رسمياً بعد ظهر اليوم في مقر المستشارية الألمانية، ويسبقه مؤتمر صحفي مع قادة الاتحاد الأفريقي الذي أصبح في سبتمبر عضواً دائماً في مجموعة العشرين.

ويقول مسؤولون حكوميون ألمان: إن أفريقيا يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في مساعدة بلدهم على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل أفضل وتأمين العمالة الماهرة والحد من الهجرة غير الشرعية وتحقيق التحول الأخضر.

وبلغ حجم التجارة الألمانية مع أفريقيا 60 مليار يورو العام الماضي، وهو جزء صغير من تجارتها مع آسيا لكنه ارتفاع بنسبة 21.7 بالمئة عن عام 2021.

وفي السياق، يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في قمة افتراضية لمجموعة العشرين يوم الأربعاء المقبل، وذلك حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الروسي. وقال التلفزيون الرسمي الروسي أمس: إنه من الممكن أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها بوتين زعماء غربيين على الهواء مباشرة في هذه الصيغة الافتراضية منذ فترة طويلة.